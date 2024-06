Donau, Isar, Inn

10:58 Uhr

Hochwasser in Bayern: Pegelstände der Flüsse im Überblick

Die Pegelstände der Flüsse in Bayern steigen teilweise weiter zum Beginn der neuen Woche.

Die Hochwasserlage bleibt in Bayern bleibt am Montag weiter angespannt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Pegelstände von Donau, Isar, Inn und Co.

Von Svenja Moller