Zug mit 50 Schülern entgleist in Bayern – Rettungsaktion läuft

Im oberbayerischen Peiting ist ein Zug entgleist, der rund 50 Schülerinnen und Schüler transportierte. Offenbar hatten die meisten Glück im Unglück.

Schocknachricht aus dem Oberland: Im oberbayerischen Peiting ist ein Zug entgleist, in dem sich 50 Schülerinnen und Schüler befanden. Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei rückten mit einem Großaufgebaut aus. Nach ersten Informationen hatten die meisten Betroffenen Glück im Unglück. Drei Personen sollen sich leicht verletzt haben. Einige der Betroffenen erlitten einen Schock.

Zug mit Schülern in Peiting entgleist: Evakuierung durch Rettungskräfte

Der Großalarm ging bei den Rettungskräften am Dienstag gegen halb acht Uhr morgens ein. Die Schülerinnen und Schüler, die sich in dem Zug befanden, waren offenbar auf dem Weg zur Schule. Die rund 100 Einsatzkräfte hatten zunächst die Befürchtung, dass der Zug umgekippt sein könnte. Diese Befürchtung war am Einsatzort allerdings nicht zur Realität geworden. Der Zug war zwar entgleist, allerdings nicht umgekippt.

Mittlerweile konnte der Zug komplett evakuiert werden. Die betroffenen Personen werden versorgt. Die Ursache für die Entgleisung war zunächst unklar. Bahnermittler waren schnell vor Ort. Der Großeinsatz dauerte am Dienstagvormittag an.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Von der Bayerischen Regionalbahn wurde eine "Streckensperrung" und eine "Großstörung" gemeldet. Die DB-Netz, welche für die Gleise verantwortlich ist, gab zunächst keine Informationen zur Unfallursache heraus.

Oberland: Zug in Peiting entgleist – Ersatzverkehr zwischen Schongau und Peißenberg

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Peiting-Ost im Kreis Weilheim-Schongau. Die Strecke ist derzeit komplett gesperrt. Es laufen Bergungsarbeiten, die von der BRB koordiniert werden. Offenbar wurde das Gleisbett in Mitleidenschaft gezogen.

Zwischen Schongau und Peißenberg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar.

Lesen Sie dazu auch