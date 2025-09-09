Große Störung legt Stammstrecke der Münchner S-Bahn lahm

Pendlerinnen und Pendler mussten am Dienstag starke Nerven beweisen: Die Stammstrecke der S-Bahn München war am Mittag bis frühen Nachmittag von einer größeren Störung betroffen. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen der Hackerbrücke und dem Isartor war die Bahnstrecke zwischenzeitlich gesperrt und die Züge verkehrten deshalb nicht auf ihrer eigentlichen Linienführung.

Der Grund für die größere Störung war eine Reparatur an der Strecke, wie die Bahn auf ihrer Online-Störungsseite erklärte. Laut der Seite dauerte die Störung von kurz vor 12 Uhr bis kurz vor 14 Uhr. „Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Umleitungen“, hieß es dort weiter. Betroffen waren die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 sowie S8.

S-Bahn München: Störung auf sämtlichen Linien der Stammstrecke

Die S-Bahnen der Stammstrecke verkehrten in der Übergangszeit folgendermaßen:

S1 zwischen Freising/Flughafen und Leuchtenbergring verkehrt nur zwischen Moosach und Freising/Flughafen

S2 zwischen Petershausen/Altomünster und Erding verkehrt in beide Richtungen von Obermenzing bis Ostbahnhof fern ohne Halt

S3 zwischen Mammendorf und Holzkirchen verkehrt auf dem Regelweg

S4 zwischen Geltendorf und Trudering verkehrt nur zwischen Geltendorf und dem Hauptbahnhof, ohne Halt zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof

S5 zwischen Kreuzstraße und Pasing verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing

S6 zwischen Tutzing und Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg

S7 zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof verkehrt auf dem Regelweg

S8 zwischen Herrsching und Flughafen wird zwischen Pasing und Ostbahnhof umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren – Halt Leuchtenbergring entfällt

Fahrgäste wurden von der Bahn darauf hingewiesen, dass sie für mögliche Gleisänderungen die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig beachten sollten. Am Nachmittag gab die Bahn dann ein Update, dass die meisten Linien wieder normal verkehren. Die S-Bahnen würden wieder auf dem Regelweg verkehren, mit allen Halten, es komme jedoch noch zu Verspätungen und vorzeitigen Zugwendungen. Lediglich auf den Linien S1 und S5 dauerte die Störung noch länger an.

Bauarbeiten auf der Stammstrecke in den kommenden Nächten

In den kommenden Nächten soll es zudem zusätzlich zu weiteren Störungen kommen – diese sind jedoch gewollt. Dann kommt es nämlich zu geplanten Bauarbeiten an der Münchner Stammstrecke. Noch bis Ende Oktober kommt es deshalb nachts immer wieder zu abweichenden Fahrplänen der S-Bahn.