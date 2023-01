Entsteht in München ein Peppa-Wutz-Erlebnispark?

Der Merlin-Konzern plant in München einen Peppa-Wutz-Erlebnispark. Er soll schon in diesem oder im nächsten Jahr eröffnen – vorausgesetzt ein passender Standort wird gefunden.

In München soll schon bald ein Peppa-Wutz-Erlebnispark entstehen. Aktuell wird in der bayerischen Landeshauptstadt ein passender Standort für ein Spieleparadies, das das Comic-Ferkel aus dem Fernsehen zum Motto haben soll, gesucht.

Peppa-Wutz-Erlebnispark soll in München entstehen

Wie Hallo München berichtet, sucht ein Münchner Immobilienunternehmen im Auftrag des Merlin-Konzerns, der auch das SeaLife und Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds betreibt, nach einer passenden Fläche. Voraussetzung für den Standort seien eine gute Straßenanbindung und genügend Parkplätze. Die Fläche soll etwa 1000 Quadratmeter groß sein, am besten auf einer Ebene. Ein Einkaufszentrum käme nicht in infrage.

Der Konzern plane, den Erlebnispark bereits in diesem oder im kommenden Jahr zu eröffnen. Voraussichtlich geht die Suche nach einem geeigneten Standort in München weiter.

Im Heidepark gibt es ein Peppa Pig Land

Neu ist die Idee zu einer Peppa-Wutz-Erlebniswelt nicht. Im Heidepark gibt es bereits das sogenannte "Peppa Pig Land". Dort gibt es die Attraktionen "Peppas Ballonfahrt", "Schorschs Dino-Abendteuer", "Peppas Bootsfahrt", "Opa Pigs Zugfahrt" und ein Meet and Greet mit Peppa und Schorsch in Peppas Haus. Auch in den USA, England und Italien gibt es Peppa-Wutz-Themenparks.