Person verbrennt in Auto an bayerischem Weiher – Polizei sucht Zeugen

An einem Weiher in der Oberpfalz wurde am Montagabend ein ausgebranntes Auto gefunden – darin befand sich eine Leiche. Das teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit. Die Person konnte noch nicht identifiziert werden, wenngleich es eine naheliegende Vermutung gibt.

Gegen 18.20 Uhr am Montagabend, 18. August, fanden zwei Anwohner das ausgebrannte Auto laut Polizei auf einem benachbarten Weihergrundstück in Stetten, Ortsteil von Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf). Darin fanden sie die „bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person auf dem Fahrersitz“, wie es in der Mitteilung heißt. Daraufhin alarmierten die Finder die Polizei.

Leiche in ausgebranntem Auto: Toter könnte Fahrzeughalter sein

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, die Umstände und die Identität des Toten herauszufinden. Wie die Beamten mitteilen, sei es naheliegend, dass es sich bei der toten Person um den 62-jährigen Fahrzeughalter handeln könnte.

Dieser hatte den Vortag, den Sonntag, gemeinsam mit einer Gruppe von fünf Männern an dem Weiher verbracht, wo diese unter anderem Alkohol tranken. Gegen 19 Uhr sei der Fahrzeughalter schließlich alleine am Gelände zurückgeblieben.

Person im Landkreis Schwandorf verbrannt: Polizei ermittelt Todesursache

Wie die Polizei erklärt, könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Kampfgeschehen ausgeschlossen werden. „Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist jedoch noch offen und Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es weiter. Rechtsmedizinische Untersuchungen sollen nun die genaue Todesursache klären. „Dabei steht insbesondere im Fokus, ob ein Suizid oder ein innerkörperlicher Vorgang ursächlich war“, erklärt die Polizei.

Das Auto dürfte im Laufe des frühen Montagmorgens und in den Nachmittagsstunden des Montags gebrannt haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben. Das Feuer und die Rauchsäule „dürften nicht unbemerkt geblieben sein“, mutmaßt die Polizei. Hinweisgeber sollen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.