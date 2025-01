Mann stellt sich nach Überfall auf Apotheke

Nach einem gescheiterten Raubüberfall auf eine Apotheke in Mittelfranken hat sich ein 34-Jähriger selbst der Polizei gestellt. Der mit einem Messer bewaffnete Mann hatte es der Polizei zufolge auf ein Schmerzmittel abgesehen.

Doch das Personal der Apotheke in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) konnte den Raubversuch am Donnerstag vereiteln und schlug den Täter mit Worten in die Flucht. Dieser stieg in ein Auto und fuhr weg.

Kurz danach rief der 34-Jährige bei der Polizei an und räumte die Tat ein. Die Polizei konnte ihn zu Hause widerstandslos festnehmen. Der Verdächtige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.