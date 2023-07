Jürgen Böhm als neuer Staatssekretär im Bildungsministerium

Der langjährige Landesvorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbandes (brlv), Jürgen Böhm, ist neuer Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Bildungsministerium.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) ernannte ihn am Dienstag - am 17. Juli soll er seinen Dienst antreten. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit.

Eine Ära gehe zu Ende, teilte der Realschullehrerverband mit. Böhm führte den Verband von 2014 bis 2023 als Landesvorsitzender. Böhm wurde 1965 in Hirschberg/Saale (Thüringen) geboren. Er ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und war auch Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer.

