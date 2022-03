1. FC Nürnberg verlängert Verträge mit Schleimer und Klaus

Der 1.

FC Nürnberg hat seine Personalplanungen vorangetrieben und die Verträge mit Offensivspieler Lukas Schleimer und Ersatzkeeper Carl Klaus "langfristig" verlängert. Der 22 Jahre alte Schleimer, der in der vergangenen Saison noch in die 3. Liga ausgeliehen war, hatte in dieser Saison sein Debüt bei den FCN-Profis gegeben und seinen ersten Treffer in der 2. Fußball-Bundesliga erzielt.

"Eigentlich hat er im Sommer keine Perspektive mehr beim 'Club' besessen. Durch starke Leistungen bei der U21 und dann auch im Training bei den Profis hat er seine Chance eindrucksvoll genutzt. Lukas hat sich diese Vertragsverlängerung absolut verdient", lobte Sportvorstand Dieter Hecking.

Klaus (28) war zu Saisonbeginn aus Darmstadt gekommen und stand in beiden Pokalspielen des "Clubs" zwischen den Pfosten. "Carl hat seine Rolle vom ersten Tag an perfekt ausgefüllt. Er übt mit starken Trainingsleistungen dauerhaft Druck auf Christian Mathenia aus. Dadurch werden beide besser", begründete Hecking die weitere Zusammenarbeit.

Vergangene Woche hatten die Nürnberger, die sich mit Platz fünf weiterhin berechtigte Aufstiegschancen machen dürfen, bereits ihren Vertrag mit Mittelstürmer Manuel Schäffler um ein Jahr verlängert.

