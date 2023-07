Mädchen verursacht Busunfall - Mutter radelt mit ihr davon

Eine Mutter ist mit ihrer Tochter davon geradelt, nachdem das Mädchen einen Unfall mit einem Bus in Oberbayern verursacht hatte.

Das Mädchen sei am Donnerstag in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) plötzlich vom Radweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Als der Busfahrer deswegen bremste, prallte eine 13 Jahre alte Schülerin im Bus gegen eine Metallstange. Sie wurde mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter des Mädchens sei nach dem Vorfall mit dem Kind weitergeradelt, obwohl der Busfahrer sie aufgefordert habe, an der Unfallstelle zu bleiben, teilte die Polizei mit. Die Ermittler suchten am Donnerstag nach Zeugen.

(dpa)