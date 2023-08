Zwischen Scham und Charme: Ein Besuch im Pfandleihhaus

Von Felix Gnoyke - vor 4 Min. Artikel anhören Shape

Finanzielle Notlagen treiben immer mehr Menschen in Pfandleihhäuser, auch in Ulm. Das jahrhundertealte Geschäft boomt – obwohl sich viele für den Besuch schämen.

Ein freundliches Hallo, ein nett gemeintes „Na, wie geht’s?“, und schon landet ein grüner Schein nach dem anderen auf dem Tresen. Als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, zählt Jürgen Tatsch das Geld, das er gleich für seinen eigenen Ring ausgeben wird. Mehr als 3000 Euro blättert er, wortwörtlich, für sein Schmuckstück hin. Nicht mal zwei Minuten dauert es, dann hat Tatsch seinen Goldring mit glänzendem Stein und Gravur zurück. Freude oder gar Euphorie wollen aber nicht so recht aufkommen. Denn an diesen Ort geht niemand, der es nicht nötig hat. Geldsorgen und Scham betreten Pfandleihhäuser meist gemeinsam. Und trotzdem sagt Tatsch: „Hier komme ich regelmäßig hin, weil sie hier in Ordnung sind.“

„Hier“ ist mitten in der Ulmer Innenstadt, zwischen Bäckerei und Asia-Imbiss. Grüne Fassade, rote Fensterläden, silberner Schriftzug. „Ulmer Pfandkredit“ steht über dem eher unscheinbaren Schaufenster. Drinnen arbeiten „sie“. Die, die in Ordnung sind – Susanne Rothfuss-Wamsler und Gunnar Wamsler. 3000 Euro sind für sie auch nicht alltäglich, das, was Tatsch abholt, sei schon etwas „Besonderes“. Doch das Empfinden, welche Gegenstände im Pfandleihhaus besonders sind, liegt wohl im Auge des Betrachters. Für die einen ist es der teure Ring, für die anderen sind es wohl eher die Objekte im Pfandhaus-Keller, von denen Herr Wamsler lieber die Finger lässt.

