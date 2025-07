„Hilferuf kann man nicht überhören“: Ein Pfarrer geht für seine Kirche betteln

An den Tag, an dem Ralf Gührer vor zehn Jahren seine Stelle als Pfarrer in Wasserburg angetreten hat, erinnert er sich noch sehr gut. Die Kirche zeigte sich vor dem Panorama der schneebedeckten Berggipfel bei strahlendem Sonnenschein von ihrer besten Seite. Direkt am Bodensee gebaut, gehört das Gotteshaus zu den am häufigsten fotografierten. Aus der Werbung für das Schwäbische Meer ist sie nicht wegzudenken. Der Pfarrer übernimmt eine erst kürzlich restaurierte Kirche, die 784 erstmals erwähnt wurde, geht davon aus, zumindest in puncto Restaurierung für die nächsten 50 Jahre ausgesorgt zu haben.

Eine Fehleinschätzung, wie sich bald herausstellen soll. Bei der jüngsten Restaurierung 2014 hatte die Versicherung verlangt, dass die Ziegel auf dem Kirchendach geklammert werden. „Alle Baunormen der DIN (Deutsche Industrie-Norm) wurden eingehalten und die Sanierung schließlich nach Ende der Arbeiten fachgerecht abgenommen“, erklärt Pfarrer Gührer. „Nur: Keine andere Kirche liegt so exponiert am Ostufer des Sees und bekommt die Stürme so direkt ab wie St. Georg“, erklärt der Geistliche. „Die Sturmlagen kommen entweder aus dem Westen, von wo aus der Wind ungebremst auf die Kirche trifft, oder sie kommen übers Rheintal direkt auf St. Georg zu. Der Klimawandel verschärft das Phänomen.“

Ein Stück des Deckengemäldes krachte auf den Kirchenboden – wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt

Die Folge: Die Stürme drücken das Regenwasser dachaufwärts, große Mengen Wasser dringen in den Dachstuhl ein. Geringe Mengen wären kein Problem, aber im sturm- und regenreichen Jahr 2021 drang mehrmals nacheinander so viel Wasser ein, dass die Decke permanent feucht war und nicht abtrocknen konnte. Beim Föhnsturm am 3. Oktober 2021 dann die böse Überraschung: Nut- und Federbretter, die irgendwann auf dem Kirchenboden verlegt worden waren, hatten das eindringende Wasser zur am tiefsten gelegenen Stelle geführt, wo sich der Drachen des Heiligen Georgs befand, wie Stuck-Experte Thomas Hummel erklärt. Das Stück des Deckengemäldes mit dem Drachen brach in der Folge herunter und zerschellte auf dem Kirchenboden. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt – der Absturz ereignete sich, als Besucher in der Kirche waren.

Stuck-Experte Hummel wurde beauftragt, die Kirchendecke zu untersuchen. Sein Ergebnis: Die Stuckdecke besteht nur noch in Teil-Fragmenten aus der Erbauerzeit. Nach dem Brand von 1815 wurden Teilbereiche der Decke überarbeitet. 1918 wurden die gesamten Decken mit dem heute sichtbaren Stuck und den Deckenbildern neu erstellt. „Bei der jüngsten Kirchensanierung 2014“, erklärt Hummel, „mussten viele Deckenteile ertüchtigt werden, allerdings mit Materialien, die eine permanent trockene Gesamtsituation benötigen.“

Genau zu dieser Zeit wurde auch die Kirche neu eingedeckt. Nötig geworden war diese Sanierung, weil der riesige Dachstuhl die Kirchenmauern auseinander drückte. Also wurde der Dachstuhl mit Stahlseilen verspannt. Nach den damals allgemein geltenden Regeln wurde von einem Unterdach abgesehen, obwohl die Kirchenverwaltung von Wasserburg und der Dachdecker dringend dazu geraten hatten. Und weil die Versicherung seinerzeit DIN-konform eine Klammerung der Dachziegel gefordert hatte, kann bis heute niemand für den Schaden haftbar gemacht werden.

Wie bekommt man nun ein Kirchendach dicht, wenn das Geld fehlt? Gar nicht. Die Kirchengemeinde behilft sich, indem sie große Planen direkt unter dem Dach einzieht und mit ihrer Hilfe das Wasser in aufgestellten Maurerwannen sammelt. Fast könnte man meinen, die verstorbenen Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude wären zurückgekommen. Eimer für Eimer wird nach Starkregen nach unten getragen. Das Problem dabei: Der Dachboden der Kirche ist nicht dafür ausgelegt, dass Personen des Öfteren mit Wassereimern schwer beladen drüber gehen. Was wiederum bedeutet: Jede Bewegung im Dachboden destabilisiert die Stuckdecke, wie der Stuckateur zu bedenken gibt.

Der Pfarrer war frustriert: „Wenn es nicht mehr geht, sperre ich die Kirche zu“

Ausgesprochen sensibel ist laut Thomas Hummel die Zeit im Herbst und im Frühjahr, wenn die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturunterschiede sich besonders in der Holzkonstruktion, die die Stuckdecke trägt, bemerkbar machen. Die Konsequenz: Bereits 2021 muss er im Hauptschiff in einer aufwändigen Aktion mit Hilfe einer Hebebühne Sicherungsnetze einziehen, jetzt im März auch in den beiden Seitenschiffen.

Noch größer werden die Sorgen des Pfarrers durch die bis zu sechs Meter hohe Friedhofsmauer zum Bodensee, die in die Jahre gekommen ist. Schriftsteller Martin Walser ist in der Nähe der Mauer auf dem Wasserburger Friedhof begraben, Horst Wolfram Geißler, dem 1983 verstorbenen Autor des Romans „Der liebe Augustin“, ist dort ein Grabmal gesetzt. Dass von der Seeseite die Särge zu sehen sind, wie es offenbar in den 1910er-Jahren der Fall war, kann der Pfarrer nicht verantworten. Also tritt er seinen Kampf durch Gremien und Instanzen nicht nur für die Restaurierung seiner Kirche, sondern auch der Friedhofsmauer an. Im November 2022 ist er so entnervt und frustriert, dass er droht: „Wenn es nicht mehr geht, sperre ich die Kirche zu.“

St. Georg in Wasserburg gilt als eine der am schönsten gelegenen Kirchen Deutschlands. Doch die Lage dort ist ernst. Foto: Hildegard Nagler

Erst das Unwetter von Benediktbeuren im August 2023, bei dem ein Hagelsturm das historische Kloster schwer beschädigt hatte, führt zu einem Umdenken. „Seitdem habe ich den Eindruck, dass wir gehört werden“, meint der Pfarrer. „Zuvor ist man von 30 Jahre alten Bauvorschriften ausgegangen. Der Klimawandel schien überhaupt nicht berücksichtigt zu sein.“

Die Zahlen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sind heftig: 500.000 Euro soll die Sanierung des Kirchendachs kosten, die Friedhofsmauer schlägt laut Planungsbüro mit 700.000 Euro zu Buche. 60 Prozent der Kosten übernimmt die Diözese – sie hat in der Wasserburger Kirchengemeinde bei 23 Trauungen und 71 Taufen allein von Einheimischen im vergangenen Jahr Zukunftspotenzial ausgemacht. Für die verbleibenden 40 Prozent muss die Wasserburger Kirchenstiftung aufkommen. Die Kosten für die Restaurierung der Kirchendecke sind nicht mit eingerechnet – die muss die Kirchenverwaltung unter Umständen zur Gänze bezahlen, weil es ja um eine „Verschönerung“ geht und nicht etwa um etwas, das für das Bauwerk unbedingt nötig ist.

Pfarrer Gührer tut alles, um die Kosten zu senken. So hat er der Gemeinde Wasserburg vorgeschlagen, dass sie die riesigen Steine aus der Hafenmauer, die diese demnächst nicht mehr benötigt, für den Schutz seiner Kirchenmauer verwenden könnte. Sie könnten an deren Fuß aufgeschichtet und so einen Schutz vor den Wellen bieten. Die Gemeinde würde den teuren Abtransport und die teure Entsorgung sparen, er den teuren Kauf und die teure Anlieferung. Weil es sich aber bei den nebeneinander liegenden Grundstücken um solche mit verschiedenen Flurnummern handelt, droht die Bürokratie den Transport über die kurze Distanz unmöglich zu machen.

Und dann ist da die Idee mit den 28.000 Ziegeln des Kirchendachs und den 800 Ziegeln der Friedhofsmauer, für die er Paten sucht, die bereit sind, 50 Euro pro Ziegel zu bezahlen. Für die Sanierung müssen die Ziegel vom Dach geholt werden. Eigentlich hatte sich der Geistliche vorgestellt, als Dankeschön die Namen der Paten von außen gut sichtbar in die Ziegel lasern zu lassen. Doch davon haben ihm Experten dringend abgeraten. Für sie vorstellbar: Auf der Innenseite können die Namen „verewigt“ werden.

Schon einmal gab es eine Welle der Hilfsbereitschaft für den Wasserburger Pfarrer

Schon einmal hat Pfarrer Gührer eine ungeahnte Welle der Hilfsbereitschaft erfahren: Als er vor zwei Jahren nach Freiwilligen gesucht hat, die ihm ehrenamtlich helfen, die Friedhofsmauer von Bewuchs zu säubern, standen an den dafür vorgesehenen Tagen ihm zum Teil unbekannte Menschen vor der Kirche. „Einen solchen Hilferuf kann man nicht überhören“, begründete eine Frau ihr Engagement.

Die Diözese Würzburg muss bereits barocke Kirchen abgeben. Pfarrer Gührer wendet sich jetzt in seiner Not erneut an die Öffentlichkeit: Er hofft auf Spender, die Patenschaften für die Dachziegel übernehmen. Als er den Lindauer Landrat Elmar Stegmann fragte, ob er mit der Übernahme der Patenschaft für den ersten Firstziegel die Aktion starten wolle, sagte dieser sofort ja – in seiner Funktion als Landrat, aber auch, weil ihm die Pfarrkirche St. Georg persönlich am Herzen liegt. „Die Bedeutung der Wasserburger Kirche, ja, des ganzen Ensembles kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich unterstütze die Spendenaktion von Pfarrer Gührer und hoffe, dass es viele andere tun werden. Gemeinsam können wir sehr viel erreichen.“

Der Wasserburger Pfarrer hofft auch auf Freiwillige, die ihm helfen, die Friedhofsmauer so weit vorzubereiten, dass Profis ran können. Angesichts schrumpfender Einnahmen der Kirchen und finanzieller Nöte der öffentlichen Hand setzt der Pfarrer jetzt aufs Ganze, hofft auf Solidarität. Er fragt: „Wenn wir es zusammen jetzt nicht schaffen, das Kirchenensemble, ein einzigartiges Stück Kulturgut herzurichten, wann dann?“

Spenden für St. Georg Spenden an die Kirchenstiftung St. Georg, IBAN: DE 34 7336 9821 0100 210 692, BIC: GENODEF1LBB Betreff: Ziegelpatenschaft Patenschaften für Dach- und Mauerziegel können auch unter https://spenden.kirche-am-see.de übernommen werden.