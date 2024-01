Betrunkener soll Schüler ausländerfeindlich beleidigt haben

Ein Mann soll zwei Schüler einer achten Klasse mit rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Parolen in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) beleidigt und sich antisemitisch geäußert haben.

Ein Mann soll zwei Schüler einer achten Klasse mit rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Parolen in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) beleidigt und sich antisemitisch geäußert haben. Auch einen Lehrer, der den beiden Schülern zu Hilfe kam, soll der Mann am Donnerstagvormittag beleidigt haben, wie die Polizei berichtete. Der betrunkene 30-Jährige wurde später im Stadtgebiet von der Polizei in Gewahrsam genommen und an eine Angehörige übergeben. Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(dpa)