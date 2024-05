Springreiterin Volpi siegt - von Bredow-Werndl stark

Eine junge Amerikanerin gewinnt das finale Springen beim Pferd International in München. In der Dressur überragt bei dem mehrtägigen Reitevent zuvor eine deutsche Olympia-Favoritin.

Springreiterin Alessandra Volpi aus den USA hat beim Pferd International in München den Großen Preis von Bayern gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich zum Abschluss des Reitsportevents am Sonntag mit Berlinda im Stechen vor dem bayerischen Lokalmatador Michael Viehweg und Contario 7 sowie dem Neuseeländer Richard Gardner und Calisto 5 durch.

In der Dressur war zuvor Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl bei ihrem Wettkampf-Comeback nach viermonatiger Pause eine Klasse für sich. Die 38-Jährige siegte mit ihrem Pferd Dalera am Freitag sowohl im Grand Prix als auch am Samstag im Grand Prix Special überlegen. Hinter der Rosenheimerin wurde Ingrid Klimke mit Franziskus jeweils Zweite.

Von Bredow-Werndl ist seit drei Jahren weltweit die Nummer eins. Sie ließ zuletzt Wettkämpfe aus, um sich voll auf die Sommerspiele in Paris zu konzentrieren. Nach ihren zwei Goldmedaillen von Tokio 2021 will sie nun auch in Frankreich jubeln.

(dpa)