Pflege

vor 37 Min.

Ein neues Tarifgesetz bedroht die Existenz von ambulanten Pflegediensten in der Region

Plus Ab September müssen Pflegedienste Tariflohn zahlen. Doch die Finanzierung ist unklar. Am Ende könnte das das Aus für einige Sozialstationen bedeuten.

Von Jonathan Lindenmaier

Ambulante Pflegedienste stehen unter Druck. Zuletzt brachten die hohen Spritpreise viele an ihre finanzielle Belastungsgrenze. "Es ist jetzt schon so, dass wir kaum noch besondere Wünsche der Patientinnen und Patienten wahrnehmen können", sagt Volker Heinrich, Geschäftsführer des Pflegeservice Waldkirch im Landkreis Günzburg. "Zum Beispiel, wenn es darum geht, zu welcher Uhrzeit wir kommen, um die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Aktuell hat die Fahrtstrecke Vorrang, die muss so kurz wie möglich sein." Obendrauf kommt jetzt ein Gesetz, dass viele in Existenznöte bringt. "Ich sehe da große Probleme auf mich zukommen", sagt Heinrich.

