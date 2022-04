Pflege

18:05 Uhr

Wie Sozialstationen auf dem Land unter den hohen Spritpreisen leiden

Die Kosten für die ambulante Pflege steigen – nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. Der trägt aber bedeutend dazu bei.

Plus Die ambulante Pflege in der Region lässt sich wegen der hohen Spritpreise kaum finanzieren. Dahinter steckt ein Abrechnungssystem, das schon vor dem Krieg in der Ukraine zum Problem wurde.

Von Jonathan Lindenmaier

Die steigenden Spritpreise bringen Sozialstationen an ihre finanzielle Belastungsgrenze – vor allem auf dem Land. Die Versorgung dort sei ernsthaft gefährdet, warnte kürzlich die Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Die Strecken seien im ländlichen Raum deutlich länger als in der Stadt. Mehr Kilometer, mehr Sprit, mehr Geld, das die Sozialstationen aufwenden müssen. Einige private Anbieter könnten manche Touren auf den Dörfern nicht mehr annehmen, sagte Welskop-Deffaa. Und gemeinnützige Dienste wie die Caritas zahlten drauf.

