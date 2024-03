Unbekannter schneidet Sicherheitsseil durch - Trainerin verletzt

Als eine Trainerin einem Kind im Waldseilgarten in Pfronten helfen will, stürzt sie ungebremst auf den Boden. Unbekannte hatten das Seil durchgeschnitten.

Unbekannte haben in einem Waldseilgarten in Pfronten (Ostallgäu) ein Sicherheitsseil durchgeschnitten. Eine Trainerin verunfallte deshalb schwer, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte die 20-Jährige, die als Sicherheitstrainerin im Waldseilgarten arbeitet, einem Kind helfen, das in acht Metern Höhe in Not geraten war. Als sie an dem sogenannten Interventionsseil angekommen war, das ausschließlich von Trainern verwendet wird, fing sie an sich abzuseilen.

Seil im Klettergarten abgeschnitten: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Zwei Meter über dem Boden - auf dieser Höhe wurde das Seil durchtrennt, fiel die Trainerin dann ungebremst auf den Boden. Dabei wurde sie schwer an beiden Handgelenken verletzt. Sie wurde zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Füssen ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Etwaige Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sollen sich bei der Polizei Füssen unter der 08362/9123-0 melden. (AZ)

