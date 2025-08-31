Wie dieser Mann einem schwäbischen Ort neues Leben einhaucht

Der Platz vor dem Rathaus ist gesteckt voll, die Abendsonne liegt in den letzten Zügen, der Getränkevorrat verdient das Wort Vorrat schon längst nicht mehr, das Essen ist alle und die Stimmung gigantisch. Auf einer mobilen Bühne spielt die Band The Bombs knackigen Rockabilly, davor drängeln sich die Tanzenden. Es ist ein Musikabend wie aus dem Bilderbuch, von denen es im Zentrum von Pfaffenhofen (Landkreis Neu-Ulm) bisher wenige gab, genauer gesagt erst drei. Denn die heuer zum ersten Mal veranstalteten „Pfaffenhofener Sommerkonzerte“ verdanken ihre Existenz einem Verein, der selbst erst seit zweieinhalb Jahren besteht. Er nennt sich Pfundig – ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben der etwas sperrigen Wortreihung „Pfaffenhofen – freiwillig – unterstützend – nachhaltig – digital – interkulturell – gemeinschaftlich“ zusammensetzt. Die Vereinigung will den Zusammenhalt im Ort fördern und hat in kurzer Zeit viel erreicht. Das liegt nicht zuletzt an dem Mann, der Pfundig erfunden hat, Jens Hagg. Er hat in seinem Heimatort schon etliches angestoßen und zuwege gebracht. Deshalb ist es Zeit, ihn mit der Silberdistel zu ehren, der Auszeichnung unserer Redaktion für besonderes bürgerschaftliches Engagement. In einer Zeit, in der so viele von Spaltung reden, in der das „Ich“ oft größer geschrieben wird als das „Wir“, will er die Menschen zusammenbringen.

Icon vergrößern Der Pfaffenhofer Bürgerverein Pfundig will den Ort voranbringen. Foto: Photonic Blues Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Pfaffenhofer Bürgerverein Pfundig will den Ort voranbringen. Foto: Photonic Blues

Bei Jens Hagg geht es immer um Gemeinschaft

Wenn er über sein Engagement spricht, fällt immer wieder das Wort Gemeinschaft. Er will seinen Heimatort „voranbringen“ und „Menschen zusammenbringen“. Das tut er schon mal von Berufs wegen, denn er ist der Wirt des Irish Pubs Fiddler‘s Green. In „public houses“, also öffentlichen Häusern, spielte und spielt sich in Irland und in Großbritannien das öffentliche Leben ab. Als einen solchen Treffpunkt sieht Jens Hagg auch sein Gasthaus an, in dem im wahrsten Sinne des Wortes die Musik spielt, mit Band-Auftritten und gemeinschaftlichem Musizieren. Seine Eltern – große Irland-Fans – hatten lange von einem eigenen Pub geträumt. Vor 20 Jahren bauten sie sich ihre Lieblingskneipe einfach in den Garten. Ihr Sohn Jens, mittlerweile 48 Jahre alt, hat daraus eine überregional bekannte Institution gemacht.

Eine Stunde pro Monat für die Gemeinschaft

Stilecht an der Theke entstand die Idee zu Pfundig: „Ich habe mir gedacht, es gibt hier so viele fähige Menschen, die in Rente gehen und dann keine Aufgabe haben. Mit denen gemeinsam müsste man doch was für das Dorf machen“, erzählt er. Da sei schon länger nicht mehr viel zusammengegangen. So wurde mit elf weiteren Gleichgesinnten der Verein aus der Taufe gehoben. Mittlerweile zählt er 150 Mitglieder, von denen niemand Beitrag zahlt. Wer mitmachen will, sollte sich zwölf Stunden pro Jahr einbringen: „Eine Stunde pro Monat, das ist doch machbar.“

Pfundig hat bereits ein regelmäßiges Reparaturcafé und eine Boule-Bahn zuwege gebracht, demnächst wird ein Trimmpfad entlang der Roth aufgebaut. Das wichtigste Projekt jedoch ist die Pfaffenhofen-App, die der Verein programmiert hat. Sie ist so eine Art digitales Gemeindeblatt. Zehn Prozent der Kosten will künftig die Gemeinde tragen. Dort finden sich die Abfuhrtermine für den Gelben Sack ebenso wie die Öffnungszeiten des Eiswagens, Berichte von Vereinen und Termine für Veranstaltungen wie die Sommerkonzerte. Die Bühne dafür hat übrigens Jens Hagg zusammen mit einem Schreiner gezimmert. Sie ist auf einen Anhänger montiert, mit Verstärker- sowie Lichtanlage ausgestattet und steht jetzt Vereinen zur Verfügung – „entweder gegen eine Spende für Pfundig oder auch umsonst“. Es gehe darum, Vereine zu unterstützen, die sich für Musik- oder Theateraufführungen keine Profibühne leisten können.

Der Benefizlauf „Ufersausen“ verbindet Spaß mit Spenden

Mittlerweile veranstaltet Pfundig auch das „Ufersausen“, das Jens Hagg zusammen mit der Holzheimer „Adler“-Wirtin Tanja Schmid bereits vor vier Jahren ins Leben gerufen hat. Bei diesem Benefizlauf joggen oder gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Rundkurs im Pfaffenhofer Zentrum, angetrieben von viel Musik und Spaß. Die Startgelder werden gespendet, etwa an die örtlichen Kindergärten.

Apropos Spenden: Seit geraumer Zeit organisiert Jens Hagg im Pub Ukulele-Abende. Damit auch Menschen dabei sein können, die keine Virtuosen der Minigitarre sind, hat der Wirt, der selbst lange in der Showband The Cash spielte, Liederbücher zusammengestellt. Sie enthalten Stücke, die im Wesentlichen mit den immer gleichen vier Akkorden auskommen. Der Erfolg gibt ihm recht: Zweimal im Monat trifft sich die „Uke“-Gemeinde zum Üben im rappelvollen Pub, zweimal im Jahr geben sie ein Gemeinschaftskonzert. Mit dem Erlös werden Ukulelen gekauft und an Schulen verschenkt. Mittlerweile besitzen sieben Schulen und die Musikgruppe einer Behindertenwerkstatt ihre eigenen Ukulelen. „Das ist ein wunderbares Instrument, nach einer Viertelstunde kann jeder ein bisschen mitspielen, und es ist gesellig“, findet Jens Hagg. Eben darum geht es ihm, etwas zusammen zu machen. Deshalb ist ihm auch der Verein so wichtig: „Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als alleine.“