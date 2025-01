Betrunken am Steuer: Mann will Polizei täuschen

Ein Mann ist in Oberbayern betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren und hat versucht, die Polizei bei einer Kontrolle zu täuschen. Er tauschte mit seiner Beifahrerin die Plätze, als sie die bevorstehende Kontrolle realisierten, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst hielt der Mann den Wagen für die Kontrolle auf einer unbeleuchteten Straße in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) an. Daraufhin wiesen die Beamten ihn an, ihnen zu einer für die Kontrolle geeigneten Stelle hinterherzufahren. Dort angekommen, hatten die beiden ihre Plätze getauscht und die Beifahrerin saß am Steuer.

Während der Kontrolle stellte sich bei beiden Autoinsassen ein Alkoholgehalt von 1,2 Promille heraus. Zudem hatte der 26-Jährige keinen Führerschein. Die Polizei brachte beide für eine Blutentnahme ins Krankenhaus.