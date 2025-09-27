Weil die Mülltonne zu laut geleert worden ist: 66-jähriger Mann stirbt nach Streit mit Arbeiter

Am Mittwoch ist ein 66-jähriger Mann aus Pocking im niederbayerischen Landkreis Passau gestorben, nachdem er rund zwei Wochen zuvor mit einem Müllwagenfahrer in Streit geraten war. Das berichtete das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag. Grund für den Streit: die Mülltonne.

Mann stirbt nach Mülltonnen-Streit: Was geschehen ist

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 66-jährigen Pockinger. Am 11. September leerte ein Müllwagen im Auftrag eines Entsorgungsunternehmens die Müllcontainer in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße. Dem 66-jährigen Anwohner waren die Arbeiten aber zu laut. Er begann, den Müllwagenarbeiter zu filmen.

Dieser holte ebenfalls sein Handy hervor und filmte wiederum den Anwohner. Ein Streit brach aus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Anwohner dem 60-jährigen Arbeiter mindestens zweimal mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schubste der Arbeiter den 66-jährigen Pockinger. Dieser fiel über einen Bordstein und verletzte sich. Anschließend wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach Müllcontainer-Streit: Anwohner stirbt zwei Wochen später

Der Arbeiter wurde bei dem Streit leicht verletzt. Rund zwei Wochen nach dem Vorfall starb der 66-jährige Anwohner. Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Passau in dem Fall.

Aktuell werden die Hintergründe der Tat sowie ihr Ablauf geklärt. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Passau angeordnet, dass der Leichnam des 66-Jährigen durch einen Rechtsmediziner untersucht wird. Dadurch soll die Todesursache des Mannes festgestellt werden.