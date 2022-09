Markus Söder ist in der CSU alternativlos

Plus Ministerpräsident Markus Söder kann entspannt zur Klausur der CSU-Landtagsfraktion fahren. Dort wird es mehr ums Grundsätzliche gehen als um konkrete Konzepte.

"Deutschland hat keine Zeit für die Launen eines CSU-Mannes, der beim Oktoberfest zu tief ins Glas geschaut hat." Dass SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert der CSU etwas Gutes tun wollte, als er zum Wiesn-Auftakt mit diesem Satz auf Markus Söder losging, ist nicht zu vermuten.