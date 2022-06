Rechte kapern schwäbische AfD

Plus "Flügel"-Mann Christoph Maier ist neuer Vorsitzender. Zwei prominente gemäßigte Abgeordnete werden aus der Spitze gekegelt. Wie geht es jetzt weiter?

Die AfD in Schwaben folgt dem Kurs der Partei in Bayern und im Bund und vollzieht einen deutlichen Rechtsruck. Neuer Vorsitzender ist der Landtagsabgeordnete Christoph Maier aus Memmingen. Der 38-Jährige wird dem inzwischen formal aufgelösten rechten „Flügel“ der AfD zugerechnet, der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wird.