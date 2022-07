Wie wird man zu viel Bürokratie los? Dieser Mann muss es wissen

Plus Als Beauftragter für Entbürokratisierung hat sich der CSU-Landtagsabgeordnete Nussel schon einige Witze anhören müssen. Aber er verschafft sich zunehmend Respekt.

Wann immer im Landtag davon die Rede ist, dass man jetzt – aber wirklich! – mal Ernst machen sollte mit der Entbürokratisierung, kommt sofort der stets gleiche sarkastische Witz ums Eck: Dazu brauchen wir unbedingt ein Landesamt für Entbürokratisierung, am besten mit Zweigstellen in jedem Regierungsbezirk...