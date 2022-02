Politiker-Derblecken feiert Rückkehr mit Publikum

Das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg gehört zu den wichtigsten Terminen der Polit-Prominenz im Freistaat. Letztes Jahr fand es wegen Corona nur online statt. Der Starkbieranstich kann nun ein Comeback feiern. Allerdings etwas später als üblich.

Dieses Jahr darf auf dem Nockherberg wieder getrunken, gelacht und gesungen werden. In echt, und nicht online. Der traditionelle Starkbieranstich in München mit satirischer Bußpredigt und anschließendem Singspiel findet wieder mit Publikum statt. Diesmal jedoch erst am 24. April. Nach einer Absage vor zwei Jahren und einem rein digitalen Starkbieranstich im Jahr darauf, darf sich das Publikum wieder auf etwas mehr Normalität freuen. Normalerweise findet der Nockherberg immer Anfang März statt.

"Wir wollten die Salvator-Probe als eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München in gewohnter Form stattfinden lassen, endlich wieder Gastgeber sein und gemeinsam anstoßen", sagte der Geschäftsführer der Paulaner Brauerei, Andreas Steinfatt, am Mittwoch in München. Natürlich sei ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, "aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal". Allerdings sei eine Salvator-Probe im April gar nicht so ungewöhnlich. Denn die Paulaner Mönche sollen diesen Brauch im 17. und 18. Jahrhundert immer rund um den 2. April begonnen haben, dem Tag des Ordensgründers Franz von Paola.

Für Buch und Regie werden dieses Jahr wieder Stefan Betz und Richard Oehmann verantwortlich sein. Zudem muss Kabarettist Maximilian Schafroth seine Fastenrede nicht mehr in den leeren Saal halten, sondern kann die Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft wieder direkt von der Bühne aus unterhalten. Wie viele Gäste zugelassen sein werden und welche Auflagen dann gelten, dazu wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg gehört zu den wichtigsten Terminen der Polit-Prominenz im Freistaat. Auch Bundespolitiker gehören immer zu den Gästen, die sich von Kabarettisten und Schauspielern verspotten lassen. Dabei wird das deutlich stärkere Salvator-Bier getrunken. Es hat lange Tradition und wurde schon von den Mönchen als Urväter der Brauerei gebraut.

Beim ersten digitalen Satire-Derblecken auf dem Nockherberg im vergangenen Jahr waren neben Markus Söder (CSU) auch der ehemalige Bundesfinanzminister und jetzige Bundeskanzler, Olaf Scholz (SPD), sowie der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und späterer Kanzlerkandidat, Armin Laschet (CDU), aus der Ferne zugeschaltet. Stephan Zinner, der 15 Jahre lang die Rolle von Markus Söder beim Politiker-Derblecken gespielt hatte, wird diesmal nicht mehr dabei sein. Der 47 Jahre alte Schauspieler hatte im November mitgeteilt, dass er die Rolle zukünftig nicht mehr spielen werde.

Der Bayerische Rundfunk (BR) gab bekannt, dass er, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Starkbierprobe live übertragen wird.

Für die beliebte Fernsehsendung "Fastnacht in Franken" hingegen hat der BR keine Live-Sendung geplant. Sie wurde bereits am Mittwoch "mit reduziertem Publikum" aufgezeichnet und soll am 18. Februar ausgestrahlt werden.

Die Faschingssendung "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 im BR ausgestrahlt. Seit 1988 findet sie im unterfränkischen Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) statt. Auch die Ausgabe 2021 wurde aufgezeichnet - zum ersten Mal in der Geschichte der sonstigen Live-Sendung. Ausgefallen ist die "Fastnacht in Franken" bisher nur 1991 anlässlich des Zweiten Golfkrieges.

