Söder und Herrmann verleihen Bayerischen Sportpreis

Die Staatsregierung hat Biathletin Franziska Preuß, Boxerin Tina Rupprecht und den früheren Schiedsrichter Felix Brych mit dem Bayerischen Sportpreis geehrt. Weltcupsiegerin Preuß wurde von Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) für eine herausragende bayerische Sportkarriere ausgezeichnet, die mehrfache Boxweltmeisterin Rupprecht wegen «Sportmomenten für die Ewigkeit» und Brych für sein sportliches Lebenswerk.

Rummenigge erhält Sonderpreis von Söder

Der persönliche Preis des Ministerpräsidenten ging an den früheren FC Bayern-Stürmer und -Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der vor Kurzem seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte.

FC Bayern schon mehrfach geehrt

Rummenigge war keineswegs der erste FC Bayern-Star, der diesen Preis entgegennahm. Schon bei der allerersten Verleihung 2002 hatte der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber - Mitglied des Clubs seit 1966 - Torhüter Oliver Kahn mit dem persönlichen Preis ausgezeichnet. Und auch Rummenigge nahm schon einen Bayerischen Sportpreis entgegen: 2015 war die ganze FCB-Profimannschaft ausgezeichnet worden.

Auch die Frauenmannschaft bekommt einen Preis

Ehedem stand der Sportpreis unter Wahlkampf-Verdacht: Die SPD hatte Stoiber damals beschuldigt, den Glanz der Sportstars für seine - schlussendlich erfolglose - Kanzlerkandidatur nutzen zu wollen. Diese ist Geschichte, der Sportpreis ist geblieben, ebenso die Tradition der Verleihung an Größen des FC Bayern. Söder und Herrmann ehrten in diesem Jahr auch dessen Frauenmannschaft, und zwar in der Kategorie «bayerische Botschafterinnen des Sports».