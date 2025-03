Aschermittwoch in Niederbayern: Nicht die richtige Zeit für politische Schenkelklopfer

Natürlich gab es beim Politischen Aschermittwoch in Niederbayern auch in diesem Jahr wieder die Schenkelklopfer und deftigen Sprüche, für die diese Veranstaltungen bekannt sind. CSU-Chef Markus Söder arbeitete sich vor allem an den in der Ampel-Regierung gescheiterten Grünen ab („Goodbye, gute Reise, auf Nimmerwiedersehen“) – auch wenn er in Berlin wohl noch deren Zustimmung zum gigantischen schwarz-roten Schuldenplan braucht. Auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bekam von Söder sein Fett weg („Weniger Brüllen, mehr seine Arbeit machen“). SPD-Ersatzmann Karl Lauterbach warf Söder dagegen wegen dessen Social-Media-Posts von fettigem Essen „Pommes-Populismus“ vor.

Ob man diese Art des hemdsärmligen politischen Schlagabtausches mag oder nicht, ist letztlich Geschmackssache. Wie tief die politische Zeitenwende in Deutschland seit Donald Trumps Frontalangriff auf die liberale Weltordnung ist, zeigte sich aber sogar in der Rede des CSU-Vorsitzenden, die in weiten Teilen von Zukunftssorgen, Appellen an die gemeinsame Verantwortung der Demokraten und viel politischer Ernsthaftigkeit geprägt war.

Anders als in früheren Jahren schickten die Parteien jenseits der CSU nicht unbedingt die erste Garde bundespolitischer Prominenz in den Süden

Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass anders als in früheren Jahren die Parteien jenseits der CSU nicht unbedingt die erste Garde bundespolitischer Prominenz in den Süden schickten. Offenbar gibt es derzeit deutlich ernstere politische Aufgaben, als sich lustige Sprüche über den politischen Gegner einfallen zu lassen.