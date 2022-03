Abgestürzte Alpenwanderer nutzten App und änderten Route

Drei in den bayerischen Voralpen tödlich verunglückte Bergsteiger haben nach Informationen der Polizei bei ihrer Wanderung eine App genutzt.

Aus bisher unbekannten Gründen hätten sie dann nahe Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) die Route geändert, seien an einer extrem steilen und grasigen Rinne an der Maiwand abgerutscht und etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt, teilten die Ermittler am Montag mit. Demnach handelte es sich um eine Wandergruppe, die für Bergtouren ausgerüstet war.

Eine Begleiterin der drei tödlich Gestürzten wurde am Samstag Zeugin des Unglücks und erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Nach Erkenntnissen der Polizei war die Vierergruppe im Bereich der Hohen Asten unterwegs und wollte über die Maiwand ins Tal absteigen. Dabei seien ein Paar aus dem Landkreis Regensburg im Alter von 35 und 44 Jahren sowie ein 35-jähriger Mann aus dem Raum Straubing nahezu an derselben Stelle in die Tiefe gestürzt.

