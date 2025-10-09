Icon Menü
Polizei: Angebliches Nazi-Gift erweist sich als harmloses Pulver

Polizei

Angebliches Nazi-Gift erweist sich als harmloses Pulver

En 15-Jähriger findet Ampullen mit weißem Pulver im Wald - und ein Gerücht macht medial die Runde. Es erweist sich als falsche Vermutung.
Von dpa
    Ampullen mit angeblichem Nazi-Gift erweisen sich als harmlose Substanz (Symbolbild).
    Ampullen mit angeblichem Nazi-Gift erweisen sich als harmlose Substanz (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

    Meldungen über den Fund von Ampullen mit angeblichem Nazi-Gift in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) haben sich als bloße - und letztlich falsche - Vermutung erwiesen. Die von einem 15-Jährigen in einem Waldstück bei Höchstadt gefundenen Glasampullen hätten ein weißes Pulver enthalten, das sich als harmloses Medikament herausgestellt habe, sagte Matthias Vogel, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion in Höchstadt. Die Ampullen seien entsorgt worden, weitere polizeiliche Maßnahmen werde es nicht geben.

