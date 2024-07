Badeunfall im Baggersee - 77-Jähriger tot

Ein 77-Jähriger ist bei einem Badeunfall in einem Baggersee bei Achern (Ortenaukreis) ums Leben gekommen. Der Mann war wohl aufgrund einer medizinischen Ursache im Wasser bewusstlos geworden, wie die Polizei mitteilte. Seine Ehefrau brachte den 77-Jährigen daraufhin an Land. Einige Badegäste versuchten den Mann zu reanimieren und riefen den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte setzten am Dienstagabend die Reanimation fort. Jedoch starb der Mann wenig später noch am Unglücksort.

Badeunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Achern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortenaukreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis