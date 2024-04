Baustellenfahrzeuge abgebrannt: Mutmaßlich Brandstiftung

Beim Brand mehrerer Baustellenfahrzeuge in München ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von absichtlicher Brandlegung aus, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Verletzte gebe es keine.

Insgesamt vier Baustellenfahrzeuge - zwei Radlader, ein Bagger und ein Allzwecklaster - standen am frühen Donnerstagmorgen auf einer Grünfläche in der Nähe des Maximilianeums beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Brand. Sie wurden der Mitteilung der Feuerwehr zufolge durch die Flammen komplett zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)