Brennendes Öl ins Klo: 22-Jähriger schwer verletzt

Ein 22-Jähriger hat sich in München schwere Verbrennungen zugezogen, als er brennendes Öl aus einer Pfanne ins Klo schüttete.

Nach Polizeiangaben vom Montag fing das Öl am Freitagabend auf dem Herd einer Wohnung Feuer. Der 22-Jährige habe den Brand gelöscht, indem er das Fett in die Toilette geschüttet habe. Allerdings habe er sich dabei schwere Verbrennungen am Arm zugezogen. Er kam ins Krankenhaus. Den Angaben nach entstand in der Küche ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)