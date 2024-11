Tote Frau und schwer verletzter Mann gefunden

Die Polizei in Unterfranken ermittelt im Fall einer toten Frau und eines schwer verletzten Mannes. Nach ersten Informationen kam der Mann mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Der Frau konnte nicht mehr geholfen werden. Der Mann und die Frau wurden am Vormittag in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) aufgefunden. Die Kripo Schweinfurt sei vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

