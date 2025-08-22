Ausflugsschiff muss wegen Schwimmern im Fluss stoppen

Zwei bislang unbekannte Schwimmer haben ein Ausflugsschiff in Bamberg zum Stoppen gebracht. Wie die Polizei mitteilte, schwammen die beiden am Samstag durch den linken Regnitzarm. Ein mit Gästen besetztes Ausflugsschiff musste den Angaben zufolge stoppen, um die beiden Schwimmenden nicht zu überfahren, als diese das Fahrwasser kreuzten.

Gegen die bislang etwa 30-jährigen Unbekannten nahm die Wasserschutzpolizei eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr auf. In der Vergangenheit kam es laut Polizei immer wieder zu gefährlichen und tödlichen Vorfällen. Schwimmen in Seen und Flüssen in Bamberg sei nur an der Hainbadestelle erlaubt, hieß es. Die Wasserschutzpolizei bittet um Hinweise.