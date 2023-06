Familienstreit eskaliert: 56-Jähriger festgenommen

Ein Streit zwischen Geschwistern ist in Niederbayern eskaliert.

Nach Polizeiangaben von Donnerstag befindet sich ein 56 Jahre alter Mann aus Hohenthann (Landkreis Landshut) in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft demnach wegen Verdacht auf versuchten Totschlag.

Ersten Erkenntnissen nach waren der Mann und seine ein Jahr jüngere Schwester am Mittwochnachmittag in Streit geraten, in dessen Verlauf der 56-Jährige die Frau gewürgt haben soll. Vermutlich um den Angriff abzuwehren, habe die 55-Jährige nach einem Messer gegriffen und ihren Bruder damit am Oberarm verletzt. Danach sei sie aus dem Anwesen geflüchtet, hieß es.

Der Bruder wurde den Angaben nach wenig später in der Nähe des Hauses vorläufig festgenommen und dann medizinisch behandelt. Ein Richter erließ Haftbefehl. Geprüft werde auch, inwieweit die Schwester aus Notwehr gehandelt habe, teilte die Polizei mit.

(dpa)