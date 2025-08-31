Leiche nach Wohnungsbrand in München entdeckt

Bei Löscharbeiten nach einem Wohnungsbrand ist in München eine Leiche gefunden worden. Die Identität der oder des Toten war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Eine Zeugin hatte in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch bemerkt. Sie ging auf den Balkon und sah dort Flammen aus einer Wohnung schlagen.

Rettungskräfte brachten die Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie, eine 46 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Bei den Löscharbeiten in der Wohnung, die komplett ausbrannte, fanden die Einsatzkräfte dann die Leiche. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.