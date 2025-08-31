Icon Menü
Polizei ermittelt: Leiche nach Wohnungsbrand in München entdeckt

Polizei ermittelt

Leiche nach Wohnungsbrand in München entdeckt

Eine Zeugin bemerkt Flammen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Hausbewohner werden gerettet, doch für einen Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Was über das Feuer in München bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Flammen schlugen aus der Wohnung. (Symbolbild)
    Flammen schlugen aus der Wohnung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Bei Löscharbeiten nach einem Wohnungsbrand ist in München eine Leiche gefunden worden. Die Identität der oder des Toten war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

    Eine Zeugin hatte in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus Brandgeruch bemerkt. Sie ging auf den Balkon und sah dort Flammen aus einer Wohnung schlagen.

    Rettungskräfte brachten die Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie, eine 46 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Bei den Löscharbeiten in der Wohnung, die komplett ausbrannte, fanden die Einsatzkräfte dann die Leiche. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

