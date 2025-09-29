Icon Menü
Polizei ermittelt: Passanten finden Verletzten in Lebensgefahr - Mann verhaftet

Polizei ermittelt

Passanten finden Verletzten in Lebensgefahr - Mann verhaftet

In der Nacht auf Sonntag entdecken Passanten in Altötting einen Mann mit Stichverletzungen auf der Straße. Wenig später läuft eine großangelegte Suche nach dem mutmaßlichen Angreifer.
    Die Polizei fahndete mit Streifen und einem Hubschrauber nach dem Angreifer. (Symbolbild)
    Die Polizei fahndete mit Streifen und einem Hubschrauber nach dem Angreifer. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Passanten haben in Oberbayern einen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzten Mann auf der Straße gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht auf Sonntag wegen des Funds in Altötting alarmiert. Rettungskräfte hätten den Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Inzwischen sei er in stabilem Zustand.

    Die Polizei suchte demnach mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Angreifer. Schnell sei der Verdacht auf einen jungen Mann aus Altötting gefallen. Die österreichische Polizei habe den Verdächtigen am späten Sonntagabend in der Region Braunau nahe der deutschen Grenze verhaftet. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

    Der Verdächtige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit solle jetzt «zeitnah» nach Deutschland ausgeliefert werden, teilte die Polizei mit. Die dafür nötigen Abstimmungen innerhalb Justiz und Behörden laufen demnach bereits. Ermittelt werde weiter wegen des Verdachts eines Tötungsversuchs.

