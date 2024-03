Sattelzug mit Ladung im Wert von 100.000 Euro gestohlen

Ein mit Konservendosen beladener Sattelzug wurde gestohlen.

Der Wert des Lastwagens und der Ladung belaufe sich auf mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer hatte den 40-Tonner am Freitag in einem Gewerbegebiet in Bamberg geparkt und am Sonntag den Diebstahl bemerkt. Wann genau die Täter den Sattelzug in diesem Zeitraum stahlen, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)