Nach Suche: 62-Jähriger wird tot an Radweg gefunden

Polizei ermittelt zur Ursache

Nach Suche: 62-Jähriger wird tot an Radweg gefunden

Abends kommt ein Mann nicht von einer Radtour nicht zurück. Angehörige melden ihn als vermisst. Stunden später gibt es traurige Gewissheit.
Von dpa
    Wenige Stunden nach Eingang der Vermisstenmeldung wurde die Leiche des Mannes gefunden. (Symbolbild)
    Wenige Stunden nach Eingang der Vermisstenmeldung wurde die Leiche des Mannes gefunden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Radfahrer ist tot neben einem Radweg im Landkreis Bamberg gefunden worden. Am Freitagabend meldeten Angehörige den 62-Jährigen laut Polizei als vermisst, nachdem dieser nicht von einer Radtour zurückgekehrt war. Die Beamten starteten daraufhin eine große Suche. In der Nacht auf Samstag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers schließlich die Leiche des Vermissten in einem Gebüsch an einem Radweg bei Pettstadt.

    Zunächst war nicht bekannt, warum der 62-Jährige stürzte und ob eine medizinische Ursache seinen Unfall auslöste. Hinweise auf ein Fremdverschulden anderer gab es jedoch bisher nicht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

