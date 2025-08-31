Nach Suche: 62-Jähriger wird tot an Radweg gefunden

Ein Radfahrer ist tot neben einem Radweg im Landkreis Bamberg gefunden worden. Am Freitagabend meldeten Angehörige den 62-Jährigen laut Polizei als vermisst, nachdem dieser nicht von einer Radtour zurückgekehrt war. Die Beamten starteten daraufhin eine große Suche. In der Nacht auf Samstag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers schließlich die Leiche des Vermissten in einem Gebüsch an einem Radweg bei Pettstadt.

Zunächst war nicht bekannt, warum der 62-Jährige stürzte und ob eine medizinische Ursache seinen Unfall auslöste. Hinweise auf ein Fremdverschulden anderer gab es jedoch bisher nicht. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.