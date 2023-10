Zwei Männer von Gruppe angegriffen und geschlagen

Eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe hat einen 34-Jährigen und einen 32-Jährigen in Schweinfurt angegriffen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitten sie Prellungen und Schürfwunden und kamen in ein Krankenhaus. Ein 56-Jähriger, der versuchte den Angriff zu verhindern, wurde ins Gesicht geschlagen. Die zwei Männer waren in der Nacht von Freitag auf Samstag beim Verlassen einer Gaststätte von der Gruppe angegriffen und geschlagen worden.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger als Beschuldigte ermittelt werden. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

(dpa)