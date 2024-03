Ermittlungen wegen möglicher Entführung mit schnellem Ende

Ein 18-Jähriger soll in München von einem Duo in ein Auto gezerrt, durch den Landkreis gefahren und später einfach wieder freigelassen worden sein.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab der 18-Jährige gegenüber den Beamten an, ihm sei am 23. Februar auf dem nächtlichen Heimweg ein maskierter Mann entgegengekommen. Daraufhin habe ein Auto neben ihm gehalten, dessen Fahrer ihn zusammen mit dem Maskierten auf die Rückbank gezwungen habe.

Bei der anschließenden Fahrt hätten die Männer sein Handy aus dem Fenster geworfen - um ihn vom Telefonieren abzuhalten, vermuten die Ermittler. Nach schätzungsweise 40 Minuten Fahrt sei der 18-Jährige aus dem Auto gezogen und zurückgelassen worden. Seinen Angaben nach hätten die Täter weder gesprochen noch Forderungen gestellt. Einzig auf seine Frage, was sie von ihm wollen, hätten sie gesagt, er sei "der Falsche".

Der junge Mann sei nach dem Ende der geschilderten Entführung von mehreren bislang unbekannten Autofahrern mitgenommen worden. Er könne sich aber nicht daran erinnern, wo er abgesetzt wurde. Am nächsten Tag habe der 18-Jährige sein Handy geortet und abgeholt. Erst danach sei er zur Polizei gegangen. Die Kripo ermittelt nun wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung und sucht Zeugen.

(dpa)