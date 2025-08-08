Polizei fahndet nach Tötungsdelikt nach mutmaßlichem Täter – die Spur führt nach Bayern

Die Polizei fahndet nach einem 59-jährigen Mann, der im Verdacht steht, seine 76-jährige Nachbarin getötet zu haben. Das teilt die Polizeidirektion Hannover am Freitag mit. Die mutmaßliche Tat ereignete sich zwar in Niedersachsen, doch die Spur des Verdächtigen führt nach Bayern – er wurde zuletzt in München gesichtet.

Der Mann steht demnach im Verdacht, Ende Juli seine Nachbarin in deren Wohnung in der Innenstadt von Bad Münder getötet zu haben. Angehörige hatten ihren Leichnam am 25. Juli gefunden.

Verdächtiger nach Tötungsdelikt am Hauptbahnhof München gesehen

Die Obduktion, die durch die Staatsanwaltschaft Hannover angeordnet worden war, ergab, dass die 76-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts geworden war und aufgrund von Gewaltanwendungen gegen den Körper gestorben sein. Weitere Hintergründe sind unbekannt.

Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall. Nun sucht die Polizeidirektion Hannover mit Bildern aus Überwachungskameras der Hauptbahnhöfe in Hannover und München nach dem Tatverdächtigen. Für ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hannover vor – wegen des Verdachts des Totschlags.

Überwachungskamera zeigt Tatverdächtigen in München

„Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht aufgefunden werden“, teilt die Polizei mit. Die Videoaufnahmen zeigen nun, dass sich der Gesuchte zuletzt am Hauptbahnhof in München aufgehalten hat.

Er wurde dabei in Begleitung eines jungen Mannes und einer Frau gesehen. Beide werden dringend als Zeugen gesucht. Sie könnten wichtige Hinweise zum Aufenthaltsort des 59-Jährigen geben. Die Bilder der Überwachungskamera kann man auf der Seite der Polizei Hannover hier einsehen. Zeugen, die Angaben zum Verdächtigen oder den beiden Begleitpersonen machen können, können sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Nummer 0511 109-5555 melden.