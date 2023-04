Fahndung nach Geldtransporter-Überfall bislang erfolglos

Die Fahndung nach zwei maskierten Verdächtigen nach einem mutmaßlichen Überfall auf einen Geldtransporter in der Oberpfalz hat bisher keinen Erfolg gebracht.

Es habe noch keine Festnahme gegeben, sagte Polizeisprecher Claus Feldmeier am Dienstag. Zwei Unbekannte sollen am Montag in Cham den Fahrer des Wagens bedroht und viel Geld erbeutet haben.

Die Ermittler werden nach Angaben des Sprechers nun die zeitlichen Abläufe und die Sicherheitseinrichtungen des sichergestellten Transporters überprüfen. Außerdem wollen sie den Fahrer erneut befragen. "Er wird noch mal detailliert vernommen. Er stand gestern unter Schock", sagte Feldmeier. Die Besatzung habe 15 bis 30 Minuten nach dem mutmaßlichen Überfall die Polizei gerufen. Die Frage sei, ob das mit dem Schock des Fahrers zu erklären sei.

Der mit drei Mitarbeitern besetzte Geldtransporter hatte am Montagmorgen an einem Supermarkt gehalten. Zwei der Mitarbeiter waren der Polizei zufolge in das Geschäft gegangen, während der dritte am Wagen wartete. Zwei Maskierte sollen diesen dann bedroht und gezwungen haben, den Tresor zu öffnen und das Geld herauszugeben. Dabei könnte es sich um einen sechs- bis siebenstelligen Betrag handeln. Anschließend sollen die Täter zu Fuß geflohen sein.

