Polizei

10:30 Uhr

Gas-Austritt in Eishalle in Memmingen: Kripo ermittelt

Einen Großeinsatz von Rettungskräften gab es nach einem Gas-Alarm am Samstagabend in der Memminger Eissporthalle mit 47 Verletzten.

Von Thomas Schwarz Artikel anhören Shape

Bei einem Gas-Austritt in der Eishalle in Memmingen am Samstag werden 47 Menschen verletzt. Jetzt ermittelt die Kripo. Wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht.