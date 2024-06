Polizei

vor 21 Min.

Großbrand in Ex-Autohaus: Kinder oder Jugendliche gesucht

Ein ehemaliges Autohaus stand am Dienstagabend in Kempten in Flammen. Die Ermittler gehen von einem Millionenschaden aus. Nun suchen sie nach Kindern und Jugendlichen. Warum?

Nach dem Großbrand in einem ehemaligen Autohaus in Kempten sucht die Polizei nach Kindern oder Jugendlichen. Kurz vor Ausbruch des Feuers sollen sich mehrere junge Leute in oder bei dem Gebäude aufgehalten haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Junge im Alter zwischen 12 und 15 Jahren soll mit einem blauen Fußballtrikot mit der Ziffer 7 dann von dem früheren Autohaus in Richtung Bahnhofstraße gelaufen sein. Die Ermittler könnten bisher nicht beurteilen, ob die Kinder oder Jugendlichen etwas mit der Brandentstehung zu tun haben, hieß es weiter. Bei dem Brand am Dienstagabend entstand den Angaben zufolge ein Millionenschaden. Ein benachbartes Wohnhaus wurde evakuiert. Zeitweise war auch aus Sicherheitsgründen der Strom im Westen der Stadt abgestellt worden. Rund 1000 Menschen waren davon betroffen. Mitteilung Polizei (dpa)

Themen folgen