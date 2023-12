Hundehalter tritt gestürzten Radfahrer: Untersuchungshaft

Ein Hundehalter hat nach Polizeiangaben in Ingolstadt einen gestürzten Radfahrer getreten und erheblich verletzt.

Den Erkenntnissen nach war der 46 Jahre alte Mann am späten Freitagabend mit zwei angeleinten Hunden auf einem Gehweg unterwegs, wobei einer der Hunde nebenan auf dem Radweg gelaufen sein soll. Ein 45-jähriger Radfahrer habe die gespannte Leine zu spät gesehen, diese berührt und sei gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe der Hundehalter den am Boden liegenden Radfahrer geschlagen und ihm mit Arbeitsschuhen an den Füßen gegen den Kopf getreten.

Der Tatverdächtige wurde später festgenommen. Gegen ihn wurde laut Polizei Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen. Demnach hatten Zeugen den Vorfall beobachtet. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

(dpa)