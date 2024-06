Immer mehr Gewalt gegen Polizisten

Der gewaltsame Tod eines Polizisten nach einer Messerattacke in Mannheim erschütterte Deutschland. Gewalt gegen Polizeibeamte ist nach Angaben des bayerischen Innenministeriums aber an der Tagesordnung.

Immer häufiger werden Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalt. Allein in Bayern wurden 2023 mehr als 3000 Polizeibeamte durch Angriffe verletzt. Das ist nach Angaben des bayerischen Innenministeriums seit der Erstellung von Lagebildern im Jahr 2010 ein neuer Höchstwert. 14 Polizisten wurden bei Attacken im vergangenen Jahr schwer verletzt und mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) wollen am Montag (12.00 Uhr) in München das Landeslagebild für Bayern zur Gewalt gegen Polizeibeamte 2023 vorstellen.

"Der schreckliche Tod eines Polizisten nach dem hinterhältigen Messerangriff in Mannheim erschüttert noch immer", hieß es in der Einladung zu dem Termin. "Es sind aber nicht nur solche schockierenden Extremfälle. Sehr bedenklich ist, dass insgesamt die Gewalt gegen Polizisten seit Jahren steigt."

