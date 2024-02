Keine Brandstiftung als Ursache für Feuer in Siloturm

Nach dem Brand in einem Siloturm in Oberbayern schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache aus.

Der Schaden soll rund 100.000 Euro betragen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war am Donnerstagmorgen in dem Siloturm einer Firma in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ausgebrochen. In dem Silo wurden unter anderem Hackschnitzel gelagert. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag.

(dpa)