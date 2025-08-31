Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus

Icon Menü
Feuerwehr, Wasserwacht, Polizei: Wegen zurückgelassener Kindersachen am Seeufer rücken Einsatzkräfte aus. Wie ein Fund für Aufregung sorgt.
Von dpa
    Mutmaßliche Notlage: Zahlreiche Kräfte rücken am Forggensee aus. (Symbolbild)
    Mutmaßliche Notlage: Zahlreiche Kräfte rücken am Forggensee aus. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein am Ufer zurückgelassenes Handtuch sowie Kinderschuhe mit Socken haben am Forggensee einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten am Samstag Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit mehreren Booten und Tauchern den Bereich um einen Badeplatz bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu). Ein Sonar zeigte einen verdächtigen Gegenstand an, doch die Taucher gaben später Entwarnung.

    Die Kleidungsstücke wurden beim Fundbüro abgegeben. Die Polizei erinnerte daran, keine persönlichen Gegenstände am Ufer liegenzulassen, da dies aufwendige Suchaktionen auslösen könne.

