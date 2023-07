Polizei

vor 56 Min.

Mann bedroht Fahrgäste in Linienbus: Festnahme

Ein Mann hat in Nürnberg in einem Linienbus andere Fahrgäste verbal bedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Verdächtige habe zudem Polizisten mit einer Glasflasche gedroht, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten den Mann festgenommen. Körperliche Übergriffe sowie Verletzungen seien zunächst nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler wollten am Dienstagvormittag weitere Zeugen befragen. Tweet Polizei (dpa)

