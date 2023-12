Mann bei Streit mit Messer verletzt

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Ingolstadt im Streit mutmaßlich von einem 33-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Hintergrund der Tat dürfte nach Angaben der Polizei von Montag ein gescheitertes Drogengeschäft gewesen sein. Der 44-Jährige sei am Freitagabend blutend bei der Polizei in Ingolstadt erschienen und habe angegeben, mit einem Messer verletzt worden zu sein. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei den 33-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Auch gegen den 44-Jährigen wird den Angaben nach ermittelt.

(dpa)