Mann mit Softair-Waffe und Schutzweste löst Einsatz aus

Ein Mann mit Softair-Pistole, Messer und Schutzweste hat in Nürnberg einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen hätten gemeldet, dass der Mann bewaffnet in der Innenstadt unterwegs sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Polizisten am Mittwoch auf den 21-Jährigen trafen, hätten sie ihn mit vorgehaltener Waffe dazu aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, den Mann gefesselt und ihn festgenommen.

Warum der Mann mit der Softair-Pistole unterwegs war, blieb zunächst unklar. Er wurde nach Abschluss der Polizeimaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

(dpa)